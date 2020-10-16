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فن

أحدث إطلالة لـ نيرمين ماهر تجذب قلوب متابعيها.. شاهد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:17 م
نيرمين ماهر
نيرمين ماهر
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محمد بدران
نشرت الفنانة الشابة نيرمين ماهر صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نيرمين ماهر وهى ترتدى سترة بأكمام طويلة باللون الأسود المنقط بـ الأبيض بتصميم اوف شولدر، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ماكياج ناعم أبرز جمالها.

ويعرض حاليا  للنجمة الشابة نرمين ماهر مسلسل " قوت القلوب " بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.

كما شاركت  نيرمين ماهر في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي 2019، من إخراج وائل إحسان.

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.

أحدث إطلالة لـ نيرمين ماهر تجذب قلوب متابعيها.. شاهد
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