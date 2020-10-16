AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بمايوه مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:41 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت

شاركت مايا دياب صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ظهرت خلالها بإطلالة جريئة. 


وظهرت مايا دياب بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية مايوه باللون الأسود مكشوف الأكتاف والصدر والظهر وهو ما يبرز جمال ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك.


وتركت شعرها منسدلا علي كتافها على طريقة الويفى المموج المبلل وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.


وظهرت وهي تقضي إجازتها الصيفية وعلقت: "أنا فقط أنظر إلى الوراء لأرى أنك تتوق إلي.. "، ونالت الصورة، إعجاب الكثير من متابعيها.

بمايوه مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة
AdvertisementS

ترشيحاتنا

بمايوه مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

تشييع جثمان إمام الشرقية بعد وفاته في صلاة الجمعة .. شاهد

وليد أزارو يودع الأهلي وجمهوره بتلك الطريقة

قالولي عاوزينك كده.. سميرة عبد العزيز: سعيدة جدا باختياري عضوا في مجلس الشيوخ.. فيديو

المقاول الهارب يستفز مشاعر المصريين ويتطاول على الشهيد منسي

بعد محاولتها إنقاذه.. ثعبان بطول 3 أمتار يلتف حول ساق سيدة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسكين آلام المفاصل .. فوائد زيت الزنجبيل على الصحة والجسم

لكزس تطرح lexus RX بمحرك جبار يعمل بالبنزين والكهرباء.. صور

في عيد ميلادها الـ 17.. صور تكشف جمال وأنوثة ابنة رانيا يوسف