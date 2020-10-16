بمايوه مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

شاركت مايا دياب صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ظهرت خلالها بإطلالة جريئة.





وظهرت مايا دياب بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية مايوه باللون الأسود مكشوف الأكتاف والصدر والظهر وهو ما يبرز جمال ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك.





وتركت شعرها منسدلا علي كتافها على طريقة الويفى المموج المبلل وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.





وظهرت وهي تقضي إجازتها الصيفية وعلقت: "أنا فقط أنظر إلى الوراء لأرى أنك تتوق إلي.. "، ونالت الصورة، إعجاب الكثير من متابعيها.