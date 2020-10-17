زوجي أخذ الذهب وبعدها توفي.. هل يجوز أخذ حق الذهب من الميراث

زوجي أخذ الذهب وبعدها توفى .. هل يجوز أخذ حق الذهب من الميراث.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





أوضح أمين الفتوى عبر البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لو كان على سبيل السلف ففي هذه الحالة من حقها الذهب أو قيمته ويسدد أولا قبل تقسيم التركة لأنه دين على المتوفي.





وأوضح أمين الفتوى أن المؤخر يسدد أولًا قبل تقسيم التركة وبعدها المتبقي من الميراث يوزع على الورثة.





منفصلة عن زوجي ويرسل لي مصاريف أولادي من فلوس حرام.. ما حكم الشرع؟.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا وزر على أم الأولاد لكن الوزر عليه هو، كما أنه مكلف بذلك.





وفي سياق آخر، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مال الزوجة ليس ملكًا لزوجها؛ لأن عقد الزواج لا ينتج عنه اندماج الذمة المالية للزوجين.





وأضاف « وسام» في إجابته عن سؤال: «هل مال الزوجة ملك لزوجها؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن عقد الزواج لا يبيح إمتلاك أي من الزوجين لمال الآخر.



