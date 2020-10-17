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حوادث

تشريح جثة شاب قتل على يد جاره بـ 15 مايو

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
جثة
جثة
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اسلام مقلد
أمرت جهات التحقيق، مصلحة الطب  الشرعي بتشريح جثة شاب، قتل على يد جاره العاطل بمنطقة 15 مايو، واعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة والأداة المستخدمة فى تنفيذ الجريمة.

كما كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن ملابسات الواقعة للتوصل لحقيقتها واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد شهدت مجاورة 32 مدينة 15مايو، جريمة قتل بشعة عندما قُتل شاب يدعى "محمد" وشهرته نيجر على يد جاره بضربة ساطور فى الصدر بسبب خلافات بينهما.

تلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث 15 مايو، بلاغا من الأهالى بقتل عامل يدعى "محمد" وشهرته نيجر علي يد "ترك" جار المجني عليه باستخدام آلة حادة (ساطور).

وعلى الفور انتقل أحمد الحسينى وإسلام الدكرورى معاونى مباحث القسم إلى مجاورة 32 بنطاق دائرة القسم، وبالفحص تبين قيام "ترك" بطعن "محمد" وشهرته نيجر، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم.

حرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.
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