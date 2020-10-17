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تعليم

كيف استعدت مدارس الإسكندرية لاستقبال العام الدراسي الجديد؟

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
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أحمد بسيوني
أنهت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية جميع استعداداتها لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي القادم وسط إجراءات احترازية مشددة، مع التشديد على أعمال النظافة والصيانة الدورية.

وأعلنت المديرية جاهزية جميع مدارس الاسكندرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، مع دخول (671) فصل للخدمة في (32) مدرسة للحد من الكثافات بالمراحل التعليمية المختلفة بالمحافظة.

وقد نسقت مديرية التعليم تنسيقًا كاملًا مع مديرية الصحة بالإسكندرية وتشكيل غرفة عمليات على مستوى لمدرسة والادارة والمديرية، وتم تجهيز 
حجرات العزل على ان تكون بجوار حجرة الزائرة الصحية وتزويدها بالماء الصابون والمطهرات.
وسيتم تخصيص أول (10دقائق) من الحصة الاولى لتوعيه الطلاب بالإجراءات الاحترازية وما يستجد منها، بالإضافة إلى نشر لافتات توعية بالإجراءات الإحترازية بكافة أرجاء المدرسة لزيادة الوعى لدى الطلاب والعاملين، ووضع علامات تباعد عند مدخل المدرسة ودخول الطلاب بمواعيد محددة لكل فرقة دراسية.

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وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة ابنائنا من الاصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدًا أن الاولوية لصحة ابنائنا الطلاب والحفاظ عليهم وانه لا تهاون في تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية وسوف يتم تطبيق القانون على أي مقصر، مضيفًا أنه وجه مديري عموم الادارات لتكثيف المتابعة على المدارس علاوة على قافلة المتابعة (الاتوبيس الطائر) التي تنطلق من المديرية.
وشدد الديب على الالتزام بالتباعد الاجتماعي وجداول الحصص، مضيفًا أنه تم وضع خطة لتوزيع المناهج الدراسية وفق الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد الوارد من وزارة التربية والتعليم، وتوزيع الأدوار والمهام على أعضاء هيئة التدريس والعمل على سد العجز بالمدارس بالتنسيق مع التوجيهات العامة والفنية واتباع قواعد العجز والزيادة.
وأشار إلى أنه تم وضع خطة للمتابعة الميدانية للمرور على المدارس للتأكد من مدى جاهزيتها وحظر استغلال أسوار المدرسة للإعلانات واستخدام العقاب البدني للطلاب، مشددًا على ضرورة تخصيص موعد مقابلة دورية والإعلان عنها بمكان واضح وسماع شكواهم ومقترحاتهم، مع حظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب وأولياء الأمور.
وفي سياق متصل، وزعت محافظة الإسكندرية عدد 4000 شنطة مدرسية على مستوى المديرية والادارات التعليمية لتلبية متطلبات الطلبة الاكثر احتياجًا، وذلك في ظل المساهمة في التخفيف عن اعباء المواطنين.
كما شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية حملات نظافة بمحيط المدارس المختلفة، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، حيث تمت إزالة القمامة والإشغالات من محيط أسوار المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد بالاشتراك مع شركة النظافة بالمحافظة.
وقامت إدارات التجميل بالأحياء بتجميل وقص وتهذيب الأشجار بمحيط المدارس، وتم رش المبيدات لمكافحة الحشرات الضارة.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن بدء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021 يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

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