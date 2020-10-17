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بين الناس

ازدحام بسبب موقف عشوائي.. شكوى سكان شارع سيدي عواض بقليوب

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن عبد الرحمن إسماعيل، من سكان أهالى شارع سيدى عواض قليوب ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم الميكروباصات والتكاتك لعمل موقف عشوائى عند مدخل الشارع .

ويقول فى رسالته : نشكو من تراكم  الميكروباصات والتكاتك الذين استولت على مدخل الشارع وحولوه إلى موقف عشوائى، لا يتسع حتى لموضع قدم للمرور منه.

وأضاف: إن أصحاب السيارات من السكان، يتركون سياراتهم بجراج خارجى، ويترجلون على أقدامهم ، ناهيكم عن عدم تمكن أية سيارة إنقاذ من الدخول حال الحاجة إليها.

وناشد القارئ المسئولين ضرورة التحرك لنقل هذه الميكروباصات إلى مكان مخصص لها لسهولة الحركة فى الشارع.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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