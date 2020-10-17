ازدحام بسبب موقف عشوائي.. شكوى سكان شارع سيدي عواض بقليوب

استغاث المواطن عبد الرحمن إسماعيل، من سكان أهالى شارع سيدى عواض قليوب ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم الميكروباصات والتكاتك لعمل موقف عشوائى عند مدخل الشارع .





ويقول فى رسالته : نشكو من تراكم الميكروباصات والتكاتك الذين استولت على مدخل الشارع وحولوه إلى موقف عشوائى، لا يتسع حتى لموضع قدم للمرور منه.





وأضاف: إن أصحاب السيارات من السكان، يتركون سياراتهم بجراج خارجى، ويترجلون على أقدامهم ، ناهيكم عن عدم تمكن أية سيارة إنقاذ من الدخول حال الحاجة إليها.





وناشد القارئ المسئولين ضرورة التحرك لنقل هذه الميكروباصات إلى مكان مخصص لها لسهولة الحركة فى الشارع.





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