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رياضة

الحكم اتهم بالفساد.. فرج عامر يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والوداد فى دوري الأبطال

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:31 ص
الاهلي والوداد
الاهلي والوداد
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محمد رشاد
توقع فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري نتيجة مباراة الأهلي والوداد المغربي والمقررة مساء اليوم السبت في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي منافسه الوداد في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي البطولة القارية، على أرضية ستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وقال فرج عامر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "أعتقد أن الأهلي سيفوز غدًا بفارق هدف أو علي أقل تقدير سيتعادل بالرغم من سجل الحكم الحافل".

وأكمل عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "حكم مباراة الأهلي والوداد في المغرب في الدور قبل النهائي في بطولة أبطال افريقيا اسمه سيكازوري".

واختتم: "سبق إيقافة 6 أشهر بسبب الفساد ومشهور بتحيزه للفرق المغربية بطريقة صارخة وأعتقد أن وراء اختياره هو نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ، فهل هذا يعقل؟".

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من جديد لاستئناف مبارياته الإفريقيه وحلم التتويج باللقب التاسع فى تاريخه بصدام الوداد في المغرب ، بعد أكثر من 8 أشهر على أخر ظهور للأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي خاض آخر مبارياته القارية يوم 7 مارس من العام الجاري مع صنداونز وتعادل (1-1) في إياب ربع النهائي بجنوب إفريقيا ليتأهل بمجموع المباراتين (3-1).
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