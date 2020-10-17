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أخبار العالم

أول تعليق من أمريكا حول العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب تسميم نافالني

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:24 ص
صدى البلد
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رحبت الولايات المتحدة بالعقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخرا بحق مسؤولين روس على خلفية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الولايات المتحدة ترحب بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتوقيع عقوبات على مسؤولين روس على صلة بتسميم أليكسي نافالني؛ يجب محاسبة المسؤولين عن ذلك الهجوم".

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد أفراد ومنظمة روسية واحدة يزعم ارتباطهم بتسميم الناشط الروسي أليسكي نافالني.

وتضم القائمة: مدير جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف، والنائب الأول لإدارة الرئيس الروسي سيرغي كيريينكو، ورئيس إدارة الرئيس الروسي لشؤون السياسة الداخلية أندريه يارين، والممثل المفوض في سيبيريا سيرغي مينيايلو، ونائبي وزير الدفاع الروسي بافل بوبوف وأليكسي كريفوروتشكو. كما تشمل العقوبات المعهد الحكومي للأبحاث العلمية والكيمياء العضوية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن التدابير التي تم اتخاذها تتضمن منع السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول الموجودة فيه. كما يمنع للأشخاص والشركات من الاتحاد الأوروبي تقديم لهم أموال.

بدوره قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين يعتبر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين الروس على خلفية تسمم المعارض الروسي أليكسي نافالني خطوة غير ودية متعمدة.
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