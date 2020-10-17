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رياضة

كروتوني يستضيف يوفنتوس فى الجولة الرابعة بالدوري الإيطالي.. اليوم

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:03 ص
يوفنتوس الإيطالي
يوفنتوس الإيطالي
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محمد رشاد
يدخل فريق كروتوني فى مهمة صعبة عندما يستضيف يوفنوتس، في إطار مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، والتي سوف تقام مساء اليوم السبت.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد أربع نقاط، بينما يقبع كروتوني بالمرتبة الـ20 والأخيرة بدون رصيد من النقاط.

وكان من المقرر أن يلعب البيانكونيري في الجولة الماضية أمام نابولي على ملعب أليانز، إلا أن المباراة لم تُلعب بسبب عدم حضور لاعبي البارتنوبي، بعد عدم سفرهم إلى مدينة تورينو، ولم يتم إصدار الحُكم النهائي حتى الأن فيما يتعلق بنتيجة اللقاء النهائية.

في المقابل سقط فريق كروتوني خارج ملعبه أمام ساسولو بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد كروتوني في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس القادمة ضد كروتوني مساء اليوم السبت في تمام الساعة (8:45 مساءً بتوقيت القاهرة)، (9:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(10:45 مساءً بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 4.

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