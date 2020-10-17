كروتوني يستضيف يوفنتوس فى الجولة الرابعة بالدوري الإيطالي.. اليوم

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد أربع نقاط، بينما يقبع كروتوني بالمرتبة الـ20 والأخيرة بدون رصيد من النقاط.





وكان من المقرر أن يلعب البيانكونيري في الجولة الماضية أمام نابولي على ملعب أليانز، إلا أن المباراة لم تُلعب بسبب عدم حضور لاعبي البارتنوبي، بعد عدم سفرهم إلى مدينة تورينو، ولم يتم إصدار الحُكم النهائي حتى الأن فيما يتعلق بنتيجة اللقاء النهائية.