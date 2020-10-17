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تعليم

في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد...انتظام العملية الدراسية بجامعة الإسكندرية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:59 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
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أحمد بسيوني

أجرى الدكتور هشام جابر المكلف بتسيير أعمال رئيس جامعة الاسكندرية ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية بمناسبة بدء العام الدراسي بكليات مجمع العلوم الإنسانية، وكليات الصيدلة، وعلوم للشاطبي، والزراعة، والحاسبات وعلوم البيانات، والدراسات الاقتصادية، والهندسة، ومجمع ابيس الجديد، للتأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، من قياس درجة حرارة للطلاب عند دخولهم من البوابات، وارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد بين الطلاب في المدرجات، ومنع التجمعات.


كما اطمأن "جابر" على انتظام الدراسة بجميع الكليات، وإعلان الجداول الدراسية للطلاب، وتجهيز قاعات المحاضرات والمعامل وتعقيمها، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وإنهاء أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بالكليات.


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وأكد جابر أهمية الالتزام بكل ضوابط الأمن والسلامة واستمرارية النظافة والصيانة للحرم الجامعى والمنشآت الجامعية على مدار العام.


وأضاف أن الجامعة استعدت لإستقبال العام الدراسى الجديد وتجهيز البنية التحتية التكنولوجية، والبنية التحتية الإنشائية، والذى سيشهد تطويرًا فى العملية التعليمية، من خلال تطبيق عدة أنظمة حديثة مثل التعليم عن بعد، والتعليم الهجين، مؤكدًا ان جامعة الاسكندرية لها السبق والريادة في تطوير تلك المنظومة منذ عدة أعوام وقبل جائحة كورونا، وأضاف انه تم التوافق على استخدام عدة مواقع إليكترونية تم تدريب طاقم التدريس على التعامل معها لتسهيل المنظومة الإليكترونية  الجديدة على الطلاب، ووضع عدة خطط للتعامل مع الأزمات التى قد تحدث.


 ووجّه جابر بالاهتمام بالأنشطة الطلابية المختلفة، مؤكدا أن الجامعة مستمرة فى دعم هذه الأنشطة سواء الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية، ودعم هذه الأنشطة وتوسيع قاعدة المشاركة فيها بين الطلاب، جنبا إلى جنب مع العملية التعليمية إيمانًا منها بأهمية هذه الأنشطة فى تكوين  شخصية الطالب المتكاملة.

في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد...انتظام العملية الدراسية بجامعة الإسكندرية
في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد...انتظام العملية الدراسية بجامعة الإسكندرية
في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد...انتظام العملية الدراسية بجامعة الإسكندرية
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