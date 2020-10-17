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رياضة

باتشيكو: هدفنا الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:33 م
باتشيكو
باتشيكو
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
أكد البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، صعوبة مباراة الرجاء المغربي المقرر لها مساء غد الأحد، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام على استاد محمد الخامس.

وأوضح المدير الفني للفريق الأبيض أن الزمالك يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء كي تكون مهمة الفريق أسهل في لقاء العودة المقرر له يوم السبت المقبل بالقاهرة من أجل تحقيق الهدف بالتأهل للمباراة النهائية.

وشدد على أن الفريق جاهز للمباراة رغم الغيابات التي يعاني منها الزمالك في الفترة الحالية.

واضاف المدير الفني  أن حالة فرجاني ساسي لاعب الفريق المصاب بكورونا مستقرة وأنه يتمنى له الشفاء العاجل كي يكون مع الفريق في مباراة الإياب.

وقال باتشيكو: "الفريق خاص  خمس مباريات في 15 يومًا فقط، ولاعبي الزمالك يشعرون بالإجهاد، وأتمنى ألا ينعكس ذلك على مباراة الرجاء المهمة".

وتابع: "اقدم التهنئة لنادي الرجاء على الفوز بلقب الدوري، وسنظهر شخصيتنا وطموحنا في مباراة الغد أمام بطل المغرب لأن هدفنا هو الوصول للمباراة النهائية".

وأضاف المدرب قائلا  : "مواجهة الزمالك والرجاء من شوطين، وستحسم في الجزء الثاني من خلال مواجهة الإياب في مصر، خاصة أن ملعبنا سيمنحنا أفضلية نظرية".

وشدد  المدير الفني البرتغالي على أن كل الفرق التي بلغت الدور نصف النهائي قوية، وفرصها متساوية
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