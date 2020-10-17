الكاف يحتفي بوصول الخطيب لـ ملعب مباراة الأهلي والوداد.. صور

نشر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، صورا، من وصول محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى ملعب "محمد الخامس".





ويواجه الأهلي منافسه الوداد المغربي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد محمد الخامس، ضمن منافاسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.



وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

