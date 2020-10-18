التنمية المحلية: دورات لتنمية مهارات المديرين بالمراكز التكنولوجية

يبدأ

في تنفيذ 3 دورات تدريبية فى استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين فى وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضي الدولة ،

والتخطيط العمرانى ،

بالاضافة الى دورات لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية في مجال حل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات ولغة انجليزية مستوى ثالث ويستفيد من هذه الدورات 65 متدربًا .

ويستعين مركز سقارة للتدريب بالمتدربين المستفيدين من الدورات التدريبية بسقارة كمدربين في دورات المركز حتي يستطيعون تنفيذ تلك الدورات في محافظاتهم بنفس المادة العلمية التي تدربوا عليها، وذلك لتوسيع نطاق الاستفادة من الدورات وتحسين أداء العاملين في المحافظات.

ويستعين مركز سقارة للتدريب بالمتدربين المستفيدين من الدورات التدريبية بسقارة كمدربين في دورات المركز حتي يستطيعون تنفيذ تلك الدورات في محافظاتهم بنفس المادة العلمية التي تدربوا عليها، وذلك لتوسيع نطاق الاستفادة من الدورات وتحسين أداء العاملين في المحافظات.

وتتضمن الخطة التدريبية لمركز تدريب التنميه المحليه بسقارة للعام التدريبي 20/21 ، ١٢٣ دورة لحوالي 4 الاف متدرب ،وبدءت في 22 / 8 /2020 وحتى 30 / 6 /2021 ، بإجمالي (40) أسبوع تدريب ، و تم استحداث 44 دوره جديدة ،و وضع خطه للتعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية .





وشدد اللواء محمود شعراوي إلى أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق الترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة مما تنطبق عليهم الشروط التى تم إرسالها لكافة المحافظات .





كما وجه شعراوي بتلقي ترشيحات الراغبين في التدريب او خوض اختبارات تحديد المستوي ورقيا واونلاين لاتاحة الفرصة لأكبر عدد في طلب الترشح للتدريب.



