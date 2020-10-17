برشلونة يخسر بهدف أمام خيتافي بالدوري الإسباني

قاز خيتافي على برشلونة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا" بالموسم الكروى الجديد 2020-2021.

أحرز خايمي ماتا هدف الفوز لصالح فريق خيتافى عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 56 من زمن المباراة.









بهذه النتيجة، يتراجع برشلونة للمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما تجمد رصيده عند 7 نقاط، فيما تقدم خيتافى للمركز الثانى بفارق الأهداف فقط خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 10 نقاط.





وخاض برشلونة لقاء خيتافي، بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: نيتو / خط الدفاع: ديست - بيكيه - لينجليه - سيرجى روبرتو / خط الوسط: بوسكيتش - دى يونج – بيدرى / خط الهجوم: جريزمان - ديمبيلى – ميسي.



