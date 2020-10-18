بشعر أشقر.. منى زكى تثير الجدل بلوك جديد





وظهرت مني زكي بلوك مختلف بتغيير لون شعرها للأشقر بدلا من الاسود؛ ووضعت بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الخدود واحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.





وتعتبر مني زكي من الفنانات اللاتي يثرن الجدل بإطلالاتهن الأنيقة وتتصدر دائما محركات البحث لإطلالاتها الجريئة الأنيقة النى تبرز جمالها.





منى زكي بدأت مسيرتها الفنية مبكرًا، وكان أول أدوارها مع الممثل والمخرج القدير محمد صبحي في مسرحية "بالعربي الفصيح"، ومنذ ذلك الحين امتلأت مسيرتها الفنية بالعديد من الأدوار المتنوعة التي تُظهر مواهبها المتعددة، في التمثيل والرقص والأداء الصوتي، كما تثبت قدرتها على تحقيق التوازن في اختيار الأدوار وإتقان تقديمها على الشاشة.