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فن

اللهم اجرني في مصيبتي.. رانيا محمود ياسين توجه رسالة لمن شارك بعزاء والدها

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت رانيا محمود ياسين مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، يظهر فيها الفانيين الذين أدوا واجب العزاء فى جنازه والدها، موجهة الشكرهم لهم.

وكتبت رانيا محمود ياسين: "بشكر كل من عزاني في أبي الغالي سواء في جنازه او العزاء او اتصل بي تلفونيا او قدم العزاء علي شبكات التواصل".


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وتابعت: "شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها نسألكم الدعاء لأبويا والفاتحه علي روحه الطاهره".


وغيب الموت يوم الأربعاء الماضي الفنان محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الادوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.
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