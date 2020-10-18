رسميا.. الشناوي يحصد جائزة الأفضل في مباراة الوداد والأهلي





وفاز الأهلي على مضيفه الوداد بنتيجة 2-0، بتوقيع الثنائي محمد مجدي "أفشة" والتونسي علي معلول من ضربة جزاء.





وكتب الحساب الرسمي للاتحاد اللإفريقي لكرة القدم عبر "تويتر: "رسميًا.. جائزة توتال لأفضل لاعب في مباراة ذهاب نصف النهائي بين الوداد والأهلي تذهب إلى محمد الشناوي! Top with upwards arrow above".





وكان الشناوي قد تصدى لضربة جزاء للوداد، سددها بديع أووك، ليضع الثقة في فريقه ويقوده لفوز مهم قبل مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل.

حصد محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، جائزة توتال لأفضل لاعب بعد تألقه في مباراة ذهاب نصف النهائي بين الوداد والمارد الأحمر، بالدار البيضاء.