خبير هندسة يوضح مسار تحويل السيارات إلى غاز .. فيديو

قال المهندس جمال عسكر، خبير السيارات، إن حقل ظهر يقدم لمصر وفرة 3 تريليون متر مكعب من الغاز، منوها إلي أن مصر تقوم بإستيراد ما يقرب من 30 مليار دولار سنويا للمحروقات، يكون بمثابة مبلغ يرهق كاهل الخزينة المصرية.





وأضاف جمال عسكر، عبر زوم في برنامج"صباح الورد" المذاع عبر فضائية"تن، أن الدولة فكرت جليا في هذا الموضوع ثم بدأت التفكير في تنفيذ وتحويل السيارات للعمل بالغاز، نظرا لأنه يوفر لقائد المركبة حوالي 60% من قيمة ما يدفعه شهريا في تمويل سيارته بالغاز، متابعا أن قبل البدء في أي تعديلات بالمركبة يتم عمل اختبارات علي كفاءة محرك المركبة بشرط أن تتجاوز كفاءته حوالي 70% من قيمة المحرك.





وأشار"عسكر"، إلي أن كل مركبة تمتلك لوحة بها بيانات كاملة لهذه المركبة، يتم أخذ هذه اللوحة بياناتها الخاصة ويتم وضعها علي الكمبيوتر الخاص لمواصفات الغاز، في حين يتم تناغم مواصفات المركبة مع الغاز، حينها يتم التحويل المركبة للغاز.





وأكد خبير السيارات، أن يوجد نوعين من الأدخنة في الشارع المصري أول نوع الأدخنة السوداء القاتمة التي توحي بأن استهلاكات البنزين عالية جدا، تظهر عن طريق الرشاشات التي تضخ البنزين في المحرك من الداخل في صورة رزرا، ولكن عند تلف هذه الشاشات يدخل البنزين في صورة سيل من المياه الذي يكون في ذلك احتمالية حدوث انفجار، فشركة التحويل حينها تعمل علي استبعاد المركبة حتي يتم تغيير تلك الرشاشات مع غيرها من مكونات المركبة.





وأوضح خبير السيارات، أن النوع الثاني هو الدخنة البيضاء التي تحث نتيجية لتقادم المحركات وعدم الإهتمام بعمل الصيانة الدورية لها، فيؤدي إلي دخول كمية كبيرة من الزيوت نتيجة حرق هواء وبنزين ونسبة زيوت كبيرة جدا، مؤكدا عند وجود كل هذه التأثيرات لن يتم تحويلها إلي الغاز، وهذا يعتمد علي سلوك السائق علي صيانة المركبة لأطول فترة ممكنة.



