لطلاب الثانوية السعودية.. الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات

أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتزام الملحقية الثقافية حصر الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة السعوديه (من جميع الجنسيات) والراغبين في أداء اختبارات القدرات في مصر تمهيدا لرفع بيان بهم للجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية لبحث إمكانية إقامة الامتحان بجمهورية مصر العربية.





وأشارت الوزارة إلى أنها تأمل من الطلبة الراغبين في أداء اختبار القدرات إرسال طلباتهم الملحقية الثقافية عبر البريد الالكتروني التالي:





وذلك علي ان يرفق بالطلب المسوغات التالية :





١- صورة ملونة من شهادة الثانوية العامة السعودية

٢- صورة جواز السفر

٣- صورة البطاقة الوطنية أو الإقامة

٤- رقم الجوال التواصل

علي ان يتم إرسال ذلك من خلال البريد الالكترونى الخاص بالطالب





وأكدت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انه يمكن للطلاب الراغبين في التحويل إلى الجامعات المصرية من أي جامعة خارج مصر تقديم طلب للادارة للتحويل.





وجاء ذلك خلال منشور للإدرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عاجل و هام للطلبة الراغبين فى التحويل إلي الجامعات المصرية من أي جامعة خارج مصر

-تقديم طلب تحويل لإدارة الوافدين لعمل مقاصة بالجامعة علي الإؤميل [email protected] ".









واوضحت انه لابد من : " كشف علامات المحتوى العلمي

- صورة من شهادة الثانوية وصورة جواز السفر

-تقوم الإدارة باستطلاع رأي الكلية لعمل مقصة

للطلاب - وفي خلال شهر تحصل علي التحويل من جامعة لجامعة".





وكانت قد اكدت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انه ما زال التقديم متاح لعام الدراسي 2020\2021 حتي يوم 30/11/2020، وبعد يوم 30/11/2020 يمكنك التقديم بنظام الساعات المعتمدة علي موقع www.wafeden.gov.eg .









واوضحت الادارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "مقعدك في انتظارك .. و نحن أيضا نرحب بك باي وقت في بلدك الثاني مصر للاسئلة و الاستفسارات مواقع التواصل الاجتماعي @siewafden

الخط الساخن 19064 أو البريد الالكتروني [email protected] ".









وقد اعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استقبال المدينة الجامعية لجامعة قناة السويس للطلاب الوافدين الدارسين في جامعة قناة السويس.





واوضحت الادارة عبر صفحتها الرسمية #ادرس_في_مصر: " للطلاب الوافدين الدارسين في جامعة قناة السويس.. المدينة الجامعية لجامعة قناة السويس ترحب بالطلاب الجدد بجامعة قناة السويس للسنة الدراسية 2020\2021".



