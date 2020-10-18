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أخبار العالم

رفض مصافحة النساء .. سحب الجنسية من طبيب لبناني في ألمانيا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:34 م
جواز السفر الالماني
جواز السفر الالماني
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على صالح
تقدم طبيب لبناني يبلغ من العمر 40 عامًا، يعيش في ألمانيا منذ عام 2002، بطلب للحصول على جنسية البلاد من خلال التجنس في عام 2012، فوافق على التوقيع على إعلان الولاء للدستور الألماني وشجب التطرف، ولكن قضت المحكمة الإدارية في بادن فورتمبيرج بحرمان الرجل مسلم من لبنان من الجنسية الألمانية، بدعوى رفضه مصافحة النساء لأسباب دينية.

وقرر القاضي الألماني أن المصافحة لها معنى قانوني، من حيث أنها تمثل إبرام عقد.

ونقلت موقع "دويتشه فيله" الألماني عن القاضي قوله، إن المصافحة "متجذرة بعمق في الحياة الاجتماعية والثقافية والقانونية التي تشكل الطريقة التي نعيش بها معا".

وتلقى الرجل البالغ من العمر 40 عامًا تعليمه الطبي في ألمانيا ويعمل الآن كطبيب أول في عيادة، ومُنع من الحصول على الجنسية بسبب سلوكه أثناء نقل طلب الحصول على الجنسية الذي تقدم به عام 2012.

ووقع الرجل اللبناني على وثيقة تؤكد الولاء للدستور ونبذ أي نوع من التطرف، وحصل على الدرجة القصوى في الاختبار للمتقدمين للحصول على الجنسية، لكن عند تسليم الأوراق المكتملة رفض مصافحة المرأة المسؤولة عن معالجة المستندات.

ولهذا السبب في عام 2015، رفضت إدارة المنطقة منحه الجنسية الألمانية. 

وتوجه اللبناني إلى المحكمة للطعن في قرار الإدارة ، لكن المحكمة اعتبرت أن رفض الرجل المصافحة لأسباب خاصة بالنوع الاجتماعي يعد انتهاكًا للمساواة المنصوص عليها في الدستور الألماني.
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