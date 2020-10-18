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ديني

ما حكم من حلف على المصحف صادقًا.. الإفتاء توضح

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:32 م
صدى البلد
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إيمان طلعت
حلفت على المصحف صادقًا لكني غير مرتاح؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله الجعمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوي مسجله له. 
 
وأجاب العجمي، قائلًا : إنه طالما أن الحلف على المصحف صادقًا فلا حرج في ذلك، مُشيرأص الى أن عدم الراحة الذي يشعر بها السائل ما هو الا وسواس.

حكم من حلف على المصحف في شيء ورجع فيه .. أمين الفتوى يوضح
قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من حلف بالمصحف على عدم فعل شيء معين، ثم حنث فى يمينه وفعل الشيء الذي حلف بعدم فعله؛ فعليه كفارة يمين. 

وأضاف الوردانى، فى إجابته عن سؤال «حكم من حلف كذبا بالمصحف؟»، أن الحلف بالمصحف كذبًا يعد يمينا غموسا يغمس صاحبه في النار، وفي الحلف بالله على المصحف تغليظا لليمين وزيادة في الإثم إن كان الحالف كاذبًا، فلا ينبغي أن نعرض كلام الله- تبارك وتعالى- للحلف كذبًا، فكلام الله أعظم من أن يُحلف عليه كذبًا. 

وتابع الورداني: "أما من حلف بالمصحف على شيء ورجع فيه عليه كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم".  


كفارة حنث اليمين أكثر من مرة
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء إن كفارة حنث اليمين المتعدد تكون كفارة واحدة إذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا أو حدثا واحدا، أما إذا كان المحلوف عليه عدة أشياء مختلفة ومتفرقة فلكل شيء منها كفارة يمين منفصلة عن الأخرى.  

كفارة اليمين المتعدد 
من جانبه أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر أن كفارة اليمين المتعدد، اختلف حولها الفقهاء، فريق قال إنه لا بد أن يكون لكل يمين كفارة، ورأي آخر يقول إنه إذا تداخلت الكفارات يكتفى بكفارة واحدة.

وأضاف لـ"صدى البلد": أن الرأي الأول أفضل وهو أن يكون لكل يمين كفارة ليكون زجرا لكثير الحلف حتى يمتنع عن ذلك.

وأشار الى أن من حلف بالمصحف كذبًا عليه التوبة والاستغفار وكفارة يمين عند بعض أهل العلم، وهي: عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الرجل أهله، أو كسوتهم، فإن لم يستطع واحدًا من هذه الثلاثة صام 3 أيام.
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