ما حكم من حلف على المصحف صادقًا.. الإفتاء توضح

حلفت على المصحف صادقًا لكني غير مرتاح ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله الجعمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوي مسجله له.

وأجاب العجمي، قائلًا : إنه طالما أن الحلف على المصحف صادقًا فلا حرج في ذلك، مُشيرأص الى أن عدم الراحة الذي يشعر بها السائل ما هو الا وسواس.





حكم من حلف على المصحف في شيء ورجع فيه .. أمين الفتوى يوضح