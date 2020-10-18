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أخبار العالم

وزير خارجية البحرين: يجب التوصل لسلام عادل وشامل في الشرق الأوسط

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:25 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، إنه يجب التوصل لسلام عادل وشامل في الشرق الأوسط. 


وأضاف الزياني، خلال مراسم توقيع عدة اتفاقيات مع إسرائيل في المنامة: "زيارة الوفد الإسرائيلي والأمريكي للمنامة تاريخية من أجل بدء التعاون المثمر في كافة المجالات".


وتابع: "يجب تحقيق حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية".


وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في وقت سابق بأن وصول وفد إسرائيلي بصحبة بعثة أمريكية إلى البحرين يشكل تقدما ملموسا ويوما مؤثرا في إطار دفع اتفاقيات السلام مع المنامة والإمارات قدما.


وأضاف: "متابعة للجهود التي قدتها لإقامة اتفاقية السلام مع البحرين، تغادر اليوم بعثة إسرائيلية إلى المنامة برئاسة رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات. إنها تسافر بصحبة بعثة أمريكية يترأسها وزير الخزانة الأمريكي مينوتشين".


وتابع: "هذا تقدم ملموس، ونحن ندفع اتفاقيات السلام هذه مع البحرين والإمارات قدما. هذا هو سلام حقيقي. ستعمل البعثات الآن على اتفاقيات تعاون وعلى إقامة اتفاقية السلام مع البحرين".
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