محمد حلاوة: انتخابات مجلس الشيوخ أجريت وسط إجراءات نزيهة

قال محمد حلاوة عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تشهد تحولا ديمقراطيا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن انتخابات مجلس الشيوخ أجريت وسط إجراءات نزيهة.





وأضاف "حلاوة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "أن نجاح الدولة المصرية في مواجهة الأزمات وخاصة فيروس كورونا تخطى قدرات الدول الأوروبية".





ونوه محمد حلاوة عضو مجلس الشيوخ إلى أن المجلس يمثل كافة طوائف الشعب وهدف نوابه التمثيل المشرف والمرضي لكل المواطنين.





وأشار إلى أن عملاء جماعة الإخوان الإرهابية سيذهبون إلى مزبلة التاريخ، مشيدا بدور الإعلام المصري في التصدي إلى مرتزقة الجماعة الإرهابية.





كان الفريق جلال هريدى، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، أعلن فوز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، حيث أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوزه برئاسة المجلس بعدد أصوات 287 صوتا.





وأوضح أن عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 299 عضوا، وبلغت عدد الأصوات الباطلة 12 صوتا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 287 صوتا.





وقدم الفريق جلال هريدى، التهنئة للمستشار عبد الوهاب الرازق بفوزه برئاسة مجلس الشيوخ، متمنيا له التوفيق والسداد.



