ملكة جمال المغرب تعتذر للمصريين على الهواء.. ماذا قالت؟

اعتذرت ابتسام مومني ملكة جمال المغرب، عن منشورها الذي أساء للمرأة المصرية.





وأكدت في تصريحات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة الذى يقدمة الإعلامى وائل الإبراشي على القناة الأولى المصرية، أنها أخطأت في الإساءة للمرأة المصرية، قائلة : "المرأة المصرية على رأسى من فوق ومثل ما بعز المرأة المغربية كذلك أعز المرأة المصرية لأنه كلنا نساء".





وتابعت ملكة جمال المغرب :" كل الوطن العربى على رأسي وأعتذر عن الإساءة والخطأ الذي ارتكبته دون قصد".





وداعبت مومني وائل الابراشي على الهواء قائلة :"انتم حلوين وهتفضلوا حلوين والدليل أن سيدة الشاشة العربية الجميلة فاتن حمامة مصرية".



