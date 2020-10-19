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ملكة جمال المغرب تعتذر للمصريين على الهواء.. ماذا قالت؟

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:00 ص
ملكة جمال المغرب
ملكة جمال المغرب تعتذر للمصريين على الهواء.. ماذا قالت
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عبد العزيز جمال
اعتذرت ابتسام مومني ملكة جمال المغرب، عن منشورها الذي أساء للمرأة المصرية.

وأكدت في تصريحات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة الذى يقدمة الإعلامى وائل الإبراشي على القناة الأولى المصرية، أنها أخطأت في الإساءة للمرأة المصرية، قائلة : "المرأة المصرية على رأسى من فوق ومثل ما بعز المرأة المغربية كذلك أعز المرأة المصرية لأنه كلنا نساء".

وتابعت ملكة جمال المغرب :" كل الوطن العربى على رأسي وأعتذر عن الإساءة والخطأ الذي ارتكبته دون قصد".

وداعبت مومني وائل الابراشي على الهواء قائلة :"انتم حلوين وهتفضلوا حلوين والدليل أن سيدة الشاشة العربية الجميلة فاتن حمامة مصرية".

وكانت مومني كتبت عبر حسابها علي "إنستجرام" قائلة: "الفنان سعد لمجرد فنان عربي ومغربي وعالمي، والآن القضية مجرد تهمة ولم يثبت شيء عليه حتى الآن، وأنا كوني فنانة مغربية وتقديرا لفنه وقفت مع الحق لأن البعض هاجموه بدون أي سبب (لا أعمم)".

وتابعت: "مصر بلد شقيقة هي ونساءها وشعبها، هي بلاد الثقافة والحضارة وأنا قصدت الذين اتخذوا القرار بمنعه، وكذلك قصدت الجزء البسيط الذي هاجم المغرب وبناتها ولم أكن أقصد التعميم لأن التعميم لغة الجهلاء".

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى شنوا هجوما شرسا على ملكة جمال المغرب ابتسام مومنى وذلك بعد هجومها على الفتيات المصريات اللاتى شبهتهن بالرجال وذلك على خلفية دفاعها عن الفنان المغربى سعد لمجرد الذى تم منع حفلته الغنائية فى القاهرة بعد الهجوم عليه بسبب قضايا الاغتصاب المرفوعة ضده.
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