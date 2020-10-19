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رياضة

فينالدوم يوجه رسالة مؤثرة لـ فان دايك بعد إصابته بالرباط الصليبي

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:31 ص
فينالدوم
فينالدوم
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مصطفى كرم
وجه فينالدوم لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة لزميله فان دايك مدافع الفريق، بعد الاعلان عن خضوع الهولندي فيرجيل لعملية جراحية في ركبته بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة إيفرتون.

ونشر فينالدوم صورة له بصحبة فإن دايك وعلق قائلًا: "للأسف الشديد اخي الكبير اصيب في الركبة وسوف يحتاج الي الخضوع لعملية جراحيه، سنفتقدك كثيرا اتمنى لك الشفاء العاجل". 

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، عن إصابة لاعبه الهولندي فيرجيل فان دايك في الرباط الصليبي للركبة  وهي الإصابة التي تعرض لها أمس السبت أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي" بريميرليج .

وتعرض فان دايك لإصابة قوية في الركبة، بعد التدخل القوي بينه وبين جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون بعد 6 دقائق فقط من انطلاق المباراة.

ونشر نادي ليفربول بيانًا جاء فيه:" يمكن لنادي ليفربول أن يؤكد أن فيرجيل فان ديك سيخضع لعملية جراحية بسبب إصابة الركبة التي تعرض لها خلال التعادل أمس 2-2 مع إيفرتون".


وأضاف: "أصيب قلب الدفاع بقطع في أربطة الركبة بعد تصادمه مع حارس إيفرتون بيكفورد بعد ست دقائق في جوديسون بارك، وكان لزامًا أن يتم استبدال فان ديك.. وبعد مزيد من التقييم عن الإصابة، فتبين أنه هناك حاجة لعملية جراحية".

وأكمل قائلًا:"لم يتم وضع جدول زمني محدد بخصوص عودته للتدريب في هذه المرحلة.. بعد الجراحة، سيبدأ فان ديك برنامج إعادة التأهيل مع الفريق الطبي بالنادي لتمكينه من الوصول إلى كامل لياقته البدنية في أقرب وقت ممكن".
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