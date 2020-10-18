كرة القدم مثل الحياة.. أول تعليق من فان دايك بعد إصابته بالرباط الصليبي

علق الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، لأول مرة على إصابته في الرباط الصليبي للركبة.





وقال "فان دايك"، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "التقيت بالأخصائي اليوم من أجل بدء عملية إعادة التأهيل بعد إصابتي بالأمس.. أنا أركز بشكل كامل على عودتي وسأقوم بكل ما لدي للعودة بأسرع ما يمكن.. على الرغم من الإحباط الواضح، فأنا أؤمن أنه في الصعوبات توجد الفرص والله سيساعدني من أجل العودة بشكل أفضل".





وأضاف "كرة القدم مثل الحياة.. أؤمن بأن كل شيء يحدث فهو يحدث لسبب ومن المهم المحاولة ورفع الرأس عاليًا بعد كل سقوط.. بمساعدة زوجتي، أطفالي، أصدقائي وكل شخص في ليفربول، فأنا مستعد للتحدي القادم".





وأنهى كلامه، قائلًا "أرغب في شكر الجميع على رسائل الدعم، الأمر عنى لي الكثير ولعائلتي، والآن سأقوم بأقصى ما لدي لدعم زملائي في الأسابيع المقبلة مع متابعتي لإصابتي يومًا بعد يوم. سأعود".





وأعلن نادي ليفربول، اليوم الأحد، إصابة فان دايك بالرباط الصليبي للركبة.