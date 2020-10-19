المراكز التكنولوجيا بالشرقية تستقبل 135 ألف طلب تصالح

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء إنتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية، لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقًا للقانون، مؤكدًا على تقدم كافة التيسيرات على المواطنين لسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق المطلوبة للتصالح علي مخالفات البناء العشوائي.





وأكد محافظ الشرقية، أن قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض مقابل التصالح إلي 50 جنيه للمتر بالقرى و خصم 25٪ من قيمة التصالح عند السداد الفوري وكذلك تخفيض نسبه 35٪ داخل محافظة الشرقية لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح و للتيسير علي المواطنين مراعاة لظروفهم الإقتصادية والإجتماعية.

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وثمن المحافظ الجهود التي يبذلها رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا و الوحدات المحلية القروية في التيسير علي المواطنين وتشجيعهم على الإستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء العشوائي.





وأشار المحافظ ، الي أن المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة استقبلت ١٣٤ ألفا و٩٩٣ طلبا حتى ١٨ اكتوبر الجاري، ومازال يتوافد آلاف المواطنين يوميًا علي المراكز التكنولوجية لسرعة تقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية.