الرقابة الإدارية تشن حملة مكبرة على عدد من المنشآت الخدمية والمخابز بكفر صقر.. تفاصيل

شنّت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع محافظة الشرقية، حملة مكبرة لمتابعة
أداء القطاعات الخدمية من "تموين -طب بيطري - صحة - خدمات ومرافق – محليات"، وتم
تشكيل عدة لجان مشتركة للمرور على الهيئات الحكومية بمركز ومدينة كفر صقر للوقوف
على تقديم وتأدية الخدمة للمواطنين والتأكد من حسن سير وانتظام العمل بها.
وأكد المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد للمحافظة أن اللجنة الأولى قامت بمتابعة قطاعي التموين والطب البيطري حيث تم المرور على عدد ثلاث مخابز بلدية أسفرت عن تحرير ثلاثة محاضر مخالفة ما بين عدم نظافة أدوات العجين ونقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
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كما قامت اللجنة بالمرور على مستودعات الغاز و ثلاجات اللحوم والدواجن
ومحال الجزارة ومحطات تموين السيارات والمخابز الشامية واسفرت عن تحرير 12
محضر مخالفة تحت ارقام ( 3494 – 3454- 3450- 3451 – 3448- 3447 – 3452- 3446 –
3453 – 2079- 3256- 3455- لسنة 2020 أ.د.ط مركز كفر صقر لحيازتهم ( دهون بلديه
مجهوله المصدر – ادوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر - دقيق استخراج 72 ٪ مجهول
المصدر - زيت طعام مجهول المصدر - تجميع بنزين 92 بكمية مقدارها 700 لتر - دقيق استخراج
72 غير مصحوب بفواتير شراء - لحوم بلدية لذبح اللحوم خارج المجزر )
وكذلك تحرير محضر مخالفة لمحل جزارة لعدم استخراج شهادة صحية للعاملين به .
كما حرصت اللجنة على تفقد صيدلية المستشفى وصيدليتي الغسيل الكلوي والتأمين الصحي للتأكد من توافر أرصدة كافية من الدواء وتلاحظ وجود أجهزة معطلة بالمستشفى وتم إخطار الجهات المعنية بإصلاحها فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تشغيلها للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمرضى.
وأكد السكرتير العام المساعد أن أعمال اللجنه الثالثة المشكلة من هيئة الرقابة الادارية والمحافظة قامت بمتابعة أداء العاملين بديوان عام رئاسة مركز ومدينة كفر صقر للتأكد من حسن سير وانتظام العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين كما قامت اللجنة بالاطلاع علي أعمال المركز التكنولوجي ومتابعه الطلبات المقدمه للتصالح والاجراءات المتخذه في مخالفات البناء وموقف الشكاوي الوارده الى اداره خدمه المواطنين والشكاوي الوارده عبر البوابه الالكترونيه للشكاوى الحكومية،حيث جاءت الاستجابة بنسبة 98 %.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بالمرور على مقر الحملة الميكانيكية للوقوف علي حالة السيارات والمعدات بها والإطلاع على خط السير والماموريات للعاملين وكذلك مراجعه المختصين بقسم تحسين البيئه وفحص أعمال أقسام رخص المحلات والأملاك والإزالات والإدارة الهندسية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال وقائع الاهمال والتقصير في العمل.
أضاف السكرتير العام المساعد أن اللجنة الرابعة قامت بمتابعه قطاع الخدمات بنطاق المركز حيث قامت بمراجعه المشروعات الدري تنفيذها بقطاعات ( الطرق - مياه الشرب والصرف الصحي- الكهرباء ) وبمراجعة المختصين تمت الإشارة الي أنه يوجد 2 مكتب بريد ومكتب تأمينات ومعاشات بالمدينة ويتم تقديم الخدمات للمواطنين بهم بصورة جيدة ورصد أى معوقات والعمل على حلها فورا.