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حوادث

أصدروا تراخيص بناء مخالفة.. المؤبد والعزل من الوظيفة لـ4 موظفين بمحليات الزقازيق

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:19 م
مطرقة
مطرقة
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محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة  المستشار سلامة جاب الله  حكمها علي 4 موظفين بالوحدة المحلية بشيبة والنكارية غيابيًا، بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة  لقيامهم باستصدار رخصتى  بناء بالمخالفة للقانون والتربح من جهة عملهم.

 

تعود أحداث الواقعة  عندما أحال رئيس نيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، كلا من " أ ن " 37 سنة مشرف فنى بالوحدة  المحلية بشيبة والنكارية سابقا، وحاليا بالوحدة المحلية أم الزين و" أ م " 61 سنة مشرف  فنى بالوحدة المحلية بشية سابقا وحاليا بالمعاش، و" م ع " 58 سنة  فنى بالوحدة سابقا وحاليا بالوحده المحليه الزنكلون، و" أ ف ع" 62 سنة، سكرتير بالوحدة سابقا وحاليا بالمعاش،لقيام خلال عام  2013، وبصفتهم موظفين عمومين، تحصلوا من " ص ال م " و" م ص "  مالكى العقار علي أموال دون وجه حق  وتحقيق منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم،وقيام المتهمين بأصدار ترخيصين رقمى 178  و211 لسنة 2013 موضوع التحقيقات بالمخالفة لأحكام القانون، وعدم احتواء الملف على أصل الرسومات  الهندسية  وعدم وجود وثيقة تأمين المبنى.

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كما وجهت لهما النيابة تهم الإضرار العمد بمصالح الجهة التي يعملون بها، وبلغت قيمة المبالغ التي كان يتوجب تحصيلها عن إصدار تلك التراخيص 37690 جنيها، وأحيلوا إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي القضية رقم 22358 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

 

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