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برلمان

برلماني: الجماعة الإرهابية وراء الحملة المسعورة ضد وزير قطاع الأعمال

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:33 م
النائب محمد هاني
النائب محمد هاني الحناوي
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فريدة محمد
أكد النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، أن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الإرهاب والعار التي تبث سمومها من قطر وتركيا كانت وراء الحملة المسعورة ضد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بشأن ما أثير عن لائحة الموارد البشرية بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

وقال "الحناوي" في بيان أصدره اليوم الاثنين، إن أكبر دليل على ذلك تصريحات الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام التي أعلن فيها أنه يتمنى أن يحصل على ردود مكتوبة من اللجان النقابية "118 لجنة لشركات"، لأنه لا يمكن مناقشة كل لجنة على حدة كما أنه خلال أسبوعين ستخرج الصورة كاملة ولن يتأثر العمال، وهذا ما قلته لأحد العاملين بشركة مصر للألومنيوم وطلبت منه الانتظار لأنى لن أرد على 192 ألف عامل فردًا فردًا، مؤكدًا أن هذه التصريحات تؤكد ان الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت دولة احترام الدستور والقانون وإرساء دولة المؤسسات والديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر.

وأشاد النائب محمد الحناوي بتأكيد الدكتور هشام توفيق على أنه سيجرى بحث نتائج واقتراحات الـ118 شركة، بحيث نعكف عليها في الوقت الذى نقوم فيه حاليا بالعمل على بعض الملاحظات، منها بدل الانتقال والأجر المتغير.

ووجه النائب محمد الحناوي تحية قلبية الدكتور هشام توفيق لحرصه على الاستماع والحوار مع عمال مصر الشرفاء والأولياء والاستجابة لملاحظاتهم واقتراحاتهم حول ملف اللائحة كما وجه تحية من القلب لجميع عمال مصر الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا من اجل تحقيق التنمية وإنجاز مختلف المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع أنحاء البلاد.
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