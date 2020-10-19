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توك شو

بعد 50 عاما.. اللواء محمود سعد يكشف تفاصيل عملية الحفار.. فيديو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:25 م
اللواء بحرى محمود
اللواء بحرى محمود سعد
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هاجر إبراهيم
قال اللواء بحرى محمود سعد، إن هذا العام هو الذكرى ال50 لعملية الحفار، مشيرا إلى أن كل عام فى 8 مارس يشعر أنه قام بعمل لمصر وللقوات البحرية يفتخرون به.

وأضاف "سعد" خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المخابرات العامة أكتشفت أن إسرائيل أقامت شركة فى إنجلترا، حيث أنها رأس مال إسرائيلي أمريكي، وقاموا باستئجار حفار من كندا من أجل البحث عن البترول فى خليج السويس.

وتابع أن الملف تم عرضه على الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فأمر أن يتم تدمير الحفار قبل دخوله للبحر الأحمر، لافتا إلى أن الفريق فوزى أعطى تعليمات لللواء محمود فهمى من أجل مقابلة سامى شرف برئاسة الجمهورية.

وأكد أنه عندما تم إعطاء تعليمات اللواء محمود قام بالرجوع بها إلى الإسكندرية، متابعا أنه خطط أن يتم ضرب الحفار بثلاث مجموعات، برئاسة الملازم أول حسنى الشراكي والملازم الأول محمود سعد والملازم الأول عادل الصحراوى، وكان قائد العملية الرائد خليفة جودت.

وأشار إلى أنه بدأ بتجهيز كيفية تسيير العملية، متابعا أنه تم البدء وتجهيز المعدات للعملية.
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