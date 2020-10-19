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محافظات

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات المنصورة الجديدة.. صور

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:21 م
المهندس عبدالمطلب
المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية
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همت الحسينى
تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، لقطاع التنمية وتطوير المدن، المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينتي دمياط والمنصورة الجديدتين.

ورافقه خلال الجولة المهندس كمال بهجات ومسئولى الهيئة كما كان في استقبالهم المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ونوابه ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية، ومسئولي الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينتين.

واستهل المهندس عبد المطلب عمارة والوفد المرافق له زيارته بمدينة المنصورة الجديدة  بعقد اجتماع مع مسئولي الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة للتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية في أعمال التشطيبات وفي التوقيتات المحددة لها.

أعقبه تفقد مشروع تنفيذ جامعة المنصورة الجديدة للوقوف على الموقف التنفيذى للكليات الجاري تنفيذها  ، وكذلك مشروعات تنفيذ المرافق والطرق بالمدينة،ومنطقة تنفيذ مشروع سكن مصر بواقع (196) عمارة بإجمالي (4704) وحدة سكنية ، وتجول كذلك بمنطقة الفيلات التي يتم تشطيبها حيث جار تنفيذ 1149 فيلا ( منفصلة، متصلة، شبه متصلة) تضم 2103 وحدات،  والكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث بلغت نسبة تنفيذ الكورنيش بطول 4.2 كم  حوالي 94%، ويضم الكورنيش(ممشي،كافتريات، برجولات، مقاعد ، حارة دراجات، ملاعب، مناطق للقراءة والإنترنت، مناطق ألعاب للأطفال) .

وأوضح رئيس الجهاز أن الجولة شملت تفقد موقع تنفيذ مشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي، التي تضم( 58) عمارة بإجمالي (1392) وحدة سكنية.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم أيضا تفقد موقع مشروع محطة تحلية مياه البحر.

وأشار رئيس الجهاز إلي أن محطة تحلية مياه البحر، جارٍ تنفيذها على مساحة 24 فدانا، باستثمارات حوالي مليار و٤٠٠ مليون جنيه، بطاقة إنتاجية  40 ألف م3/يوم، كمرحلة أولى،  قابلة للتوسع لإنتاج 160ألف م3/ يوم.

ونوه رئيس الجهاز إلي أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة مثل 8 أسواق تجارية، مركز صحي، مدرستان للتعليم الأساسي، مبني جهاز المدينة، 3مساجد، محطة لمعالجة الصرف الصحي بطاقة 120ألف م3/ يوم ، المرحلة الأولى بطاقة 30ألف م3/ يوم.

ثم توجه المهندس عبد المطلب عمارة والوفد المرافق له لمدينة دمياط الجديدة، حيث قام بإفتتاح الموقف الإقليمي الشرقي لسيارات الأجرة بالمدينة ، ثم تفقد منطقة تنفيذ (73 ) عمارة بمشروع سكن مصر بالمجاورة (33 ) بالحي السادس.

وأوضح رئيس الجهاز أن الموقف الإقليمي الشرقي لسيارات الأجرة  مقام على مساحة 2.65 فدان، وهناك أيضا الموقف الغربي لسيارات الأجرة  شمال الجامعة علي مساحة 4.8 فدان، وجاري دفع  العمل به للانتهاء من تنفيذه قريبا.  


وأوضح رئيس الجهاز أن كل موقف مكون من مسجد،مظلات ميكروباص،مظلات ميني باص،مظلات ركاب،محلات،مبني إداري. 

وأضاف رئيس الجهاز بأن جهاز المدينة لن يدخر جهدا في سبيل تنفيذ المباني الخدمية والعمل علي زيادتها لخدمة سكان المدينة.
نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات المنصورة الجديدة.. صور
نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات المنصورة الجديدة.. صور
نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات المنصورة الجديدة.. صور
نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات المنصورة الجديدة.. صور
نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات المنصورة الجديدة.. صور
نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات المنصورة الجديدة.. صور

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