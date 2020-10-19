المقاولون العرب يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد في كأس مصر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب تحت قيادة المخضرم عماد النحاس المدير الفني للفريق، اليوم الإثنين، استعداداته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، لمواجهة الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى كأس مصر والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.





ويطمح ذئاب الجبل فى مواصلة مفاجآت الموسم الجارى وتحقيق إنجاز جديد فى "كأس المفاجآت"، خاصة بعد العروض القوية التى قدموها فى الدورى الممتاز واحتلال المركز الرابع فى جدول ترتيب المسابقة وضمان خوض منافسات كأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل.





كان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، قد نظموا ممر شرفى على ملعب الفريق بالجبل الأخضر، لاستقبال الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، قبل مران الفريق أمس الأحد، وذلك بعد الانجاز التاريخى الذى حققه المقاولون فى الموسم الجارى بعد تأكد حسم المربع الذهبى وضمان المشاركة الافريقة بعد فترة طويلة.





ويعود فريق الكرة بالمقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عاما حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 في بطولة أفريقيا ابطال الكؤوس ، قبل دمج بطولتي كأس الاتحاد وكأس الكؤوس لتسمى بالكونفيدرالية.





ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة ويليه سموحة أقرب المنافسين في المركز الخامس برصيد 48 نقطة قبل مباراته الأخيرة مع نادي مصر .



