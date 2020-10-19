AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس الوزراء السوداني يعلن تحويل مبالغ مالية لأمريكا لرفع اسم بلاده من قائمة الإرهاب

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:39 م
عبدالله حمدوك
عبدالله حمدوك
Advertisements
محمد عثمان
أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، تحويل المبلغ المالي الذي طلبته الولايات المتحدة الأمريكية من الخرطوم لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.


وقال حمدوك في كلمة ألقاها مساء اليوم، إن بلاده حولت التعويضات المطلوبة لضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998 من أجل إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.


وكان ترامب، كشف في وقت سابق من اليوم، عن اتفاق مع الخرطوم لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.


وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "أخبار رائعة! حكومة السودان الجديدة التي تقوم بتقدم رائع وافقت على دفع 335 مليون دولار إلى ضحايا العمليات الإرهابية وعائلاتهم".


بدوره، شكر حمدوك الرئيس الأمريكي على موافقته على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.


وقال حمدوك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "الشكرُ الجزيل للرئيس ترامب على تطلعه إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف كلف السودان وأضر به ضررًا بالغًا. إننا نتطلع كثيرًا إلى إخطاره الرسمي للكونجرس بذلك".


وأضاف: "هذه التغريدة وهذا الإخطار الذي سوف يُرسل هما في الواقع أقوى دعم للانتقال نحو الديمقراطية في السودان وللشعب السوداني.. إننا إذ نقترب اليوم من التخلص من أثقل تركة من تركات النظام المباد، نُؤكد مرة أخرى أن الشعب السوداني شعبٌ محبٌ للسلام ولم يكن أبدًا يومًا مساندًا للإرهاب".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تثمن جهود أمريكا في إزالة السودان من قوائم الإرهاب

السودان يكشف شرط أمريكا مقابل شطبه من قائمة الإرهاب

السودان يعلن قرب رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب

بيان أمريكي حول رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب

السودان يرفض ربط حذفه من قائمة الإرهاب الأمريكية بالتطبيع مع إسرائيل

نحن معزولون.. حمدوك: العقوبات الأمريكية تهدد الانتقال الديمقراطي في السودان

ترشيحاتنا

بدر بانون يبدع.. ماذا قدم مدافع الأهلي الجديد أمام الزمالك في دوري أبطال أفريقيا؟

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد.. تفاصيل

التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد لفريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف

إسرائيل تطلق اسم "بارليف" على أول لقاح ضد كورونا من إنتاجها

بعد إعلان استقالته.. أحمد عزمي يكشف عن موقف خاص مع أشرف زكى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكزس تطرح موديل lexus is 2021 لتنافس بي ام دبليو bmw m3 .. صور

حاول إحراقه.. شاهد| أمريكي يقذف ضابط شرطة بلوح خشبي مشتعل بالنيران

بملابس كاجوال.. ساندي تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة