شارك بالجلسة الفنية الافتراضية لمجلس بحوث المياه بأكاديمية البحث العلمي.. عبر هذا الرابط

تواصل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا دعوتها لحضور الجلسة الفنية الافتراضية (online) والتي ينظمها مجلس بحوث المياه بالأكاديمية خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري خلال الفترة من 18-22 أكتوبر 2020.حيث تعقد الجلسة الفنية T.S 2.6 وموضوعها "Proposed Roadmaps for Sustainable Water Resources Management: from Vision to Action".وذلك بمشاركة لفيف من العلماء والمتخصصين والمهتمين بإدارة الموارد المائية في مصر والوطن العربي وذلك عن بعد يوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر في الساعة الثانية والنصف ظهرا.وقد تم تسجيل الحضور للجلسة وفعاليات أسبوع القاهرة للمياه متاح بدون أية رسوم للتسجيل عبر الرابط:وتتناول الجلسة عرض بعض استراتيجيات إدارة الموارد المائية والتي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالمياه مثل إعادة استخدام المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.