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أخبار العالم

وفاة امرأة أمريكية جراء إصابتها بـ كورونا على متن رحلة داخلية قبل الإقلاع

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:11 ص
طائرة امريكية
طائرة امريكية
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على صالح
كشفت قاضي مقاطعة دالاس كلاي جينكينز، أن امرأة في الثلاثينيات من عمرها، تم تحديدها فقط على أنها مقيمة في جارلاند بولاية تكساس، توفيت بسبب إصابتها بفيروس كورونا على متن طائرة بينما كانت لا تزال على مدرج المطار في أريزونا، في وقت سابق من العام الجاري.


ووفقًا لجينكينز، كانت المرأة تعاني من صعوبة في التنفس وتم إعطاؤها الأكسجين قبل وفاتها، وفقًا لما ذكرته قناة إن بي سي 5، كما كشف بيان صحفي الأحد، أن المرأة كانت تعاني من ظروف صحية أساسية.


وقال جينكينز أيضًا لمحطة التلفزيونية إنه على الرغم من وفاة المرأة في 25 يوليو، لم يتم إخبار المقاطعة بأنها حالة وفاة مرتبطة بـ كوفيد 19 إلا قبل أيام قليلة. 


ومن غير الواضح ما إذا كانت المرأة على علم بإصابتها بـ كورونا وقت وفاتها، ولم يحدد المسؤولون شركة الطيران التي كانت المرأة تسافر معها.
وكرر جينكينز للمنفذ أن هذا تذكير بأنه لا توجد قيود عمرية في كورونا".


وقال جينكينز أيضًا لـ بازفيد نيوز: "أود أن أشجع الناس بشدة على عدم الاعتقاد بأنهم لا يقهرون من كوفيد 19 لأنهم لا يعتقدون أنها عالية الخطورة".


ووفقًا لقاعدة بيانات نيويورك تايمز، كان هناك ما لا يقل عن 869725 حالة كوفيد 19 و17451 حالة وفاة ذات صلة في تكساس منذ بداية الوباء.


وفي الأسبوع الماضي، شهدت 19 ولاية أمريكية ارتفاعًا قياسيًا في أعداد الحالات، ما قد يكون مؤشرًا على موجة أخرى من الإصابات.


"لقد كنا نتحدث عن زيادة الخريف لفترة طويلة الآن"وفقا لما قاله سكوت جوتليب، المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لشبكة CNBC يوم الجمعة، أعتقد أن هذه هي بداية الواقع.


وقال خبراء آخرون إن الولايات المتحدة في طريقها لتجاوز الارتفاع اليومي في الحالات الجديدة.


وقال مايكل مينا، استاذ مساعد في علم الأوبئة في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، لموقع  "ذا هيل" مؤخرًا: "لقد عدنا بالفعل إلى الذروة التي شهدناها على الصعيد الوطني في الصيف".

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