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أخبار العالم

البرازيل تسجل ما يقرب من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:26 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت الصحة البرازيلية، تسجيل 15 ألفا و383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أمس الإثنين، و271 حالة وفاة جديدة بالفيروس. 

وبذلك تكون البرازيل قد سجلت حتى اليوم 5 ملايين و250 ألفا و727 حالة إصابة، وتسجيل 154 ألفا و174 حالة وفاة بسبب الفيروس. 

ومن ناحية أخرى، قالت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، خلال إحاطة افتراضية إن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة تتوقع أن يتم تحديثها بشأن توقف تجربة شركة الأدوية الأمريكية عن علاج الأجسام المضادة أحادية النسيلة لمرض فيروس كورونا.

وقالت سواميناثان "ما زلنا ننتظر تفاصيل ذلك، ولكن من الواضح أن لجنة مجلس مراقبة سلامة البيانات هي لجنة تبحث في البيانات المعماة، لذلك لا يعرف المحققون ما هي المشكلات".

وأضافت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية: "أعتقد أننا سنسمع شيئًا أكثر في وقت لاحق هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل حول تلك الدراسة بالذات".

وفي الأسبوع الماضي، قالت المتحدثة باسم اللجنة مولي ماكولي، إن تجربة العلاج تم تعليقها من قبل المنظمين الصحيين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

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