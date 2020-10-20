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توك شو

شاهد .. عرض متميز للموسيقى العسكرية وختام رائع لـ أغنية أحلى بلاد الدنيا مصر بحضور الرئيس

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
حفل تخرج الكليات
حفل تخرج الكليات العسكرية
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قسم التوك شو
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض الموسيقات العسكرية بـ الكلية الحربية، خلال حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية.

وقدم خريجو الكلية الحربية عرضا بالزى الفرعونى أمام الرئيس السيسى فى حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية.

وأختتم الطلاب عرض الموسيقات العسكرية  بأغنية «أحلى بلاد الدنيا مصر»، و«أغلى أسم في الوجود» .

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية و المعهد الفني للقوات المسلحة، دفعة ١١٤ حربية، والدفعة ٧١ بحرية، والدفعة ٨٧ جوية دفعة، والدفعة ٥٧ فنية عسكرية، والدفعة ٤٨ دفاع جوي، والدفعة ٤٩ من المعهد الفني للقوات المسلحة.

يحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

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