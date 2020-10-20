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مرأة

مع التقلبات الجوية.. كيف تحمى نفسك من الإصابة بـ كورونا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:11 ص
مع التقلبات الجوية
مع التقلبات الجوية كيف تحمى نفسك من الإصابة بالكورونا
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أسماء عبد الحفيظ

 قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مازالت في المعدلات الطبيعية وتسجل 30 درجة عظمى على القاهرة خلال ساعات الظهيرة لكنها بدأت في الانخفاض بصورة ملحوظة.

ففى إطار تقلبات الجو الحالية كيف تحمى نفسك من كورونا خلال تقلبات الجو، وهل يوثر المناخ على كورونا.

وفقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية انه لايوجد دليل على وجود علاقة مباشرة بين تغير المناخ وظهور أو انتقال مرض COVID-19، نظرًا لأن المرض أصبح الآن راسخًا في البشر ، يجب أن تركز الجهود على الحد من انتقال المرض وعلاج المرضى.

ومع ذلك ، قد يؤثر تغير المناخ بشكل غير مباشر على استجابة COVID-19 ، لأنه يقوض المحددات البيئية للصحة ، ويفرض ضغوطًا إضافية على النظم الصحية. بشكل عام ، تنشأ معظم الأمراض المعدية المستجدة ، وجميع الأوبئة الحديثة تقريبًا ، في الحياة البرية ، وهناك أدلة على أن زيادة الضغط البشري على البيئة الطبيعية قد يؤدي إلى ظهور الأمراض، و إن تقوية النظم الصحية ، وتحسين مراقبة الأمراض المعدية في الحياة البرية والماشية والبشر ، وزيادة حماية التنوع البيولوجي والبيئة الطبيعية ، ينبغي أن تقلل من مخاطر تفشي الأمراض الجديدة الأخرى في المستقبل.

شدد الدكتور هانى الناظر من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على عشرة اخطاء لا تقع فيها تماما خلال الفترة الحالية والقادمة باذن الله  :

١- الخروج في الصباح الباكر والليل المتاخر بملابس خفيفة

٢- اهمال تناول السلاطة الخضراء يوميا

٣- اهمال شرب الماء والمشروبات الدافئة

٤- تدفئة الليمون وتناوله ساخن او اضافته علي الشاي فيفقد قيمته بسبب عدم تحمل فيتامين سي الحرارة المرتفعة

٥- عدم تهوية المنازل وغرف العمل وترك النوافذ دائما مغلقة

٦- الخروج بدون مناديل ورقية لاستعمالها عند اللزوم

٧- وضع الكمامة علي الذقن والفم فقط وترك الانف عاري فتفقد قيمتها تماما

٨- تكرار استخدام الكمامة اكثر من مرة

٩-عدم غسل اليدين بالماء والصابون بعد العودة للمنزل

١٠- تناول مجموعة البرد التي تباع في بعض الصيدليات عند الشعور باي  اعراض برد او انفلونزا


وكشفً موقع "healthline" عن ابرز طرق الوقاية من فيروس كورونا فى ظل تقلبات الجو.

- عدم التعرض للجو

- عدم نزول الشارع الا للضرورة واخذ الاعتبارات التالية فى الحال
- أغسل يديك بشكل متكرر وبعناية
استخدم الماء الدافئ والصابون وافرك يديك لمدة 20 ثانية على الأقل، افركي الرغوة على معصميك وبين أصابعك وتحت أظافرك، يمكنك أيضًا استخدام صابون مضاد للبكتيريا والفيروسات.

استخدم معقم اليدين عندما لا تستطيع غسل يديك بشكل صحيح، أعد غسل يديك عدة مرات في اليوم ، خاصة بعد لمس أي شيء ، بما في ذلك الهاتف أو الكمبيوتر المحمول.

- تجنب لمس وجهك، يمكن أن يعيش SARS-CoV-2 على بعض الأسطح لمدة تصل إلى 72 ساعة، يمكنك الحصول على الفيروس على يديك إذا لمست سطحًا،

وتجنب لمس أي جزء من وجهك أو رأسك ، بما في ذلك فمك وأنفك وعينيك، هذا يمكن أن يمنح SARS-CoV-2 فرصة للانتقال من يديك إلى جسمك.

- غطي فمك وأنفك عند السعال والعطس، تم العثور على SARS-CoV-2 بكميات عالية في الأنف والفم، وهذا يعني أنه يمكن حمله عن طريق قطرات الهواء إلى أشخاص آخرين عند السعال أو العطس أو التحدث، يمكن أن تهبط أيضًا على الأسطح الصلبة والبقاء هناك لمدة تصل إلى 3 أيام.

استخدم منديلًا أو اعطس في مرفقك للحفاظ على نظافة يديك قدر الإمكان، اغسل يديك بعناية بعد العطس أو السعال.

- تنظيف وتطهير الأسطح


استخدم المطهرات التي تحتوي على الكحول لتنظيف الأسطح الصلبة في منزلك مثل:
كونترتوب
مقابض الباب
أثاث المنزل
ألعاب الأطفال
قم أيضًا بتنظيف هاتفك وجهاز الكمبيوتر المحمول وأي شيء آخر تستخدمه بانتظام عدة مرات في اليوم.

- تجنب الأكل أو الشرب في الأماكن العامة
يجب تجنب المطاعم والمقاهي والحانات والمطاعم الأخرى، يمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق الطعام والأواني والأطباق والأكواب، قد يتم أيضًا نقله مؤقتًا جوًا من أشخاص آخرين في المكان.

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