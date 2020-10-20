تمهيدًا لافتتاحها.. نائب محافظ المنيا يتابع التجهيزات النهائية لمستشفى ديرمواس

وبحسب بيان، الثلاثاء، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، ونبيلة على رئيس الوحدة المحلية لمركز ديرمواس ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "محمد حسان"، وذلك للوقوف على اللمسات النهائية وتلافى كافة الملاحظات البسيطة، تمهيدًا لتشغيلها رسميًا ودخولها الخدمة قريبًا، للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لأهالي المحافظة.

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وتفقد نائب المحافظ كافة أقسام المستشفى، مؤكدًا أن المستشفى ستكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة، وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، موضحًا أن المستشفى تم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة

في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين والتي تأتى في مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين.