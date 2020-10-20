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محافظات

تمهيدًا لافتتاحها.. نائب محافظ المنيا يتابع التجهيزات النهائية لمستشفى ديرمواس

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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أيمن رياض
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة الأعمال النهائية والتجهيزات الخاصة بمستشفى ديرمواس المركزي، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمستشفى. 

وبحسب بيان، الثلاثاء، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، ونبيلة على رئيس الوحدة المحلية لمركز ديرمواس  ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "محمد حسان"، وذلك للوقوف على اللمسات النهائية وتلافى كافة الملاحظات البسيطة، تمهيدًا لتشغيلها رسميًا ودخولها الخدمة قريبًا،  للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لأهالي المحافظة. 
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وتفقد نائب المحافظ كافة أقسام المستشفى، مؤكدًا أن المستشفى ستكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة، وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، موضحًا أن المستشفى تم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين والتي تأتى في مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين.

كما شدد خلال جولته علي الإسراع في انهاء الإجراءات اللازمة لاستكمال المستشفى وسرعة افتتاحها في القريب العاجل أمام المواطنين وتقديم خدمة علاجية وطبية تليق بهم، 

من جانبه أوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، أن التكلفة الإنشائية بلغت 216 مليون جنية حتى الآن، حيث تتكون من مبنى رئيسي بعدد 4 أدوار ومبنى عيادات بعدد 3 أدوار ومباني قوى / خزان، وتستهدف توفير عدد 107 سرير (67 مرضى – 11 عناية مركزة – 20 مبتسرين)، وتتكون من أقسام (إقامة مرضى – معامل – عمليات – نسا وتوليد – غسيل كلوى – عيادات خارجية – خدمات مساندة)، وتتميز مستشفى ديرمواس المركزي، بإضافة 38 ماكينة غسيل كلوى تخدم حوالى 220 مريض، وبذلك توفر أماكن غسيل كلوى للمرضى بالمركز وتقليل مشقة تلقى الخدمة بالمراكز المجاورة، وكذلك مزودة بمولد أكسجين لتوفير الأكسجين بدلًا من الأسطوانات وخزانات الأكسجين، جرى تصميمها طبقًا للمعايير الهندسية لكود المستشفيات الحديثة كما تتضمن منظومة استشعار الحريق اتوماتيكيًا لكل غرف ووحدات المبنى. 

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