أخبار التوك شو.. السيسي يحذر من إسقاط الدول.. و25% من سكان العالم يعانون من دهون الكبد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصد أبرزها خلال التقرير الآتي:









قال دكتور أشرف عقبة ، أستاذ الباطنة بطب عين شمس ، إن مشكلة دهون الكبد تعتبر من أكثر أمراض الكبد شيوعا فى الوقت الحالى ، منوهًا إلى ان أكثر من 25% من سكان العالم يعانون منها .





وأضاف دكتور أشرف عقبة ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح ، المذاع على فضائية دى ام سى ، أن ذلك نتيجة لزيادة نسبة الدهون فى خلايا الكبد 10% .









علَق الكاتب الصحفى، لطفى السقعان، رئيس قسم الرياضة بموقع الهلال اليوم، على انفراد الهلال اليوم بتواجدها داخل صالة المغطاة بالعاصمة الإدارية استعدادًا لمونديال اليد، لافتًا إلى أن الصالة المغطاة ضمن مجموعة منشآت رياضية بالمدينة الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة.





وأضاف السقعان ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك ملاعب تدريب إلى جانب صالة مغطاة فرعية للتدريبات بالإضافة إلى الصالة الرئيسية التى ستستضيف بطولة العالم لكرة اليد، منوهًا أنه سيتم التسليم والانتهاء منها فى نهاية أكتوبر الجارى.









قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنواط الواجب العسكري لأوائل خريجي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة.





وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، دفعة ١١٤ حربية، والدفعة ٧١ بحرية، والدفعة ٨٧ جوية دفعة، والدفعة ٥٧ فنية عسكرية، والدفعة ٤٨ دفاع جوي، والدفعة ٤٩ من المعهد الفني للقوات المسلحة.









قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن محاولات إسقاط الدول تتم من خلال حشد الرأى العام بالسلب من خلال التشكيك والكذب والافتراء، مضيفًا "ده كلام أنا بأقوله دلوقتى لمهام تضاف للجيش والشرطة مع أبناء مصر المجندين سواء فى الجيش أو الشرطة.. من فضلكم لابد من التوعية.. ولازم نبقى فاهمين كويس التوعية.. وقلنا الكلام ده من 7 سنين أن الكليات العسكرية يجب أن تدرس يعنى ايه دولة وكيفية الحفاظ عليها والمخاطر التى تقابلها".









وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمته إلى خريجى الكليات العسكرية ، قائلا:" الى بتقوموا به يعد من أشرف المهام على الإطلاق، مشيرا إلى أنها مهمة حماية للوطن وترابه وأهله وناسه، وهو أمر عظيم وشريف".





وقدم الرئيس السيسي كلمة للقادة العسكريين، بحفل تخرج الدفعة الجديدة من الكليات العسكرية ، حيث أكد عليهم ضرورة نقل الوعي للطلاب بأهمية الوطن وكيفية الحفاظ عليه.





كما وجه التحية لطلاب الدفعة الجديدة من الكليات العسكرية ، متابعا: "ألف مبروك وموفقين ضد أي حدد بيهدد مصر "، كما أوصاهم بالعمل والالتزام والعلم والتصدى لاي معتدٍ.









قال الدكتور شريف نجيب، رئيس لجنة الجراحة، إن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بدأت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزيرة الصحة عام 2019 بضرورة الاهتمام بصحة المرأة المصرية والنهوض بها.





وأضاف "نجيب" خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن وزيرة الصحة بالفعل قامت بقرار وزاري بتشكيل اللجنة العليا لصحة المرأة تضم مجموعة من الأستاذة بالكليات المصرية العريقة، موضحا أنه تم وضع الاستراتيجية العامة للبدء الفوري فى تفعيل المبادرة الرئاسية.









قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية لصندوق مكافحة الإدمان، إن الصندوق يراعي تطبيق آليات العمل الدولية، لافتا إلى أن الصندوق استقبل منذ يناير الماضي 90 ألف مريض، وهو دليل قوي على مدى التقدم في أعماله.





وأضاف الدكتور إبراهيم عسكر، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد" ، المذاع على فضائية "ten"، أن الصندوق استطاع تدشين 26 مركزًا علاجيًا، موزع على مستوى 17 محافظة، موضحا أن ذلك يرجع في المقام الأول لقوة عمل الصندوق والإرادة.









أكد الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة ، أن حالة عدم الاستقرار فى الطقس سيكون لها تأثيرات على المزروعات الموجودة فى مصر، مشيرا إلى أن النشاط الزراعي هو النشاط الذى صمد خلال أزمة كورونا.





وأضاف "فهيم" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه لم يحدث أى نقص فى تواجد السلع الزراعية بالاسواق خلال فترة كورونا، موضحا أن وزارة الزراعة تقوم بجهود كبيرة جدا في هذا الشأن.









قالت الفنانة منال سلامة، إن أزمة الشائعات على السوشيال ميديا إنها عيشتنا في رعب ومنها ما يشاع عن الخطف في الإسكندرية، والتى اكتشفنا بعد ذلك أنها خداع مثل غيرها من الاخبار الكاذبة التى يتم بثها لتشتيت الرأي العام.





وأضافت منال سلامة، خلال برنامج " حلو الكلام" المذاع على فضائية " صدى البلد"، لفت نظرى خبر الفتاة التى هربت من والديها بسبب ضربهما لها، متسائلة: " مهما كان أولادنا بيغلطوا هل الضرب والزعيق هو أسلوب العقاب السليم؟"









قالت الدكتورة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة ، إن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تتعاون لإخراج عمل جيد ، فيما يخص انتخابات مجلس النواب ، موضحة أن هذا التعاون يعكس المجهود الكبير المنوط به تشجيع المصريين بالخارج للمشاركة بمجلس النواب.





وأضافت الدكتورة نبيلة مكرم ، خلال لقائها لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن عملية الفرز تخص السفارات المصرية بالخارج ، مؤكدة أن أية مظروف ستسلمه السفارات بعد يوم 23 والأخير لن يتم قبوله.







