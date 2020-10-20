السيسي يقدم الأنواط لأوائل خريجي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة "فيديو"

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنواط الواجب العسكري لأوائل خريجي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة.





ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، دفعة ١١٤ حربية، والدفعة ٧١ بحرية، والدفعة ٨٧ جوية دفعة، والدفعة ٥٧ فنية عسكرية، والدفعة ٤٨ دفاع جوي، والدفعة ٤٩ من المعهد الفني للقوات المسلحة.



