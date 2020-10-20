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السيسي يقدم الأنواط لأوائل خريجي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة "فيديو"

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنواط الواجب العسكري لأوائل خريجي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة. 

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، دفعة ١١٤ حربية، والدفعة ٧١ بحرية، والدفعة ٨٧ جوية دفعة، والدفعة ٥٧ فنية عسكرية، والدفعة ٤٨ دفاع جوي، والدفعة ٤٩ من المعهد الفني للقوات المسلحة. 

يحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

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