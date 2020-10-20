العدل تطلق خدمة إقامة الدعاوى المدنية عن بعد بـ 6 محاكم

أطلقت وزارة العدل، خدمة إقامة الدعاوى المدنية عن بعد في 6 محاكم ابتدائية.





وأشارت وزارة العدل ، في بيانها، إلى أن المحاكم التي ستتم إقامة الدعاوى فيها إلكترونيًا، هي محاكم القاهرة الجديدة، وبورسعيد، وشمال القاهرة، وجنوب القاهرة، ومحكمتي شمال وجنوب الجيزة.





وأضافت وزارة العدل ، أن الخدمة تشمل إقامة الدعاوى مدنيا، وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطارات بمواعيدها من دون التوجه للمحكمة.

وأكدت وزارة العدل، أن الخدمة تتم عبر بوابة مصر الرقمية، مشيرة إلى أن عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.





وتابعت وزارة العدل، أن الخدمة تم إطلاقها تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتطوير منظومة التقاضي وميكنتها، واتساقًا مع سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة.





وناشدت وزارة العدل، المحامين، استخدام الخدمة، كما ترحب بأي مقترحات من أجل تيسير عملية التقاضي.





جدير بالذكر أنه سبق إطلاق خدمة إقامة الدعاوى المدنية عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة، وذلك في ضوء التعاون بين وزارتي الاتصالات والعدل.