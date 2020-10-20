AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

العدل تطلق خدمة إقامة الدعاوى المدنية عن بعد بـ 6 محاكم

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:05 م
العدل تطلق خدمة إقامة
العدل تطلق خدمة إقامة الدعاوى المدنية عن بعد في ٦محاكم
Advertisements
جودت عيد
أطلقت وزارة العدل، خدمة إقامة الدعاوى المدنية عن بعد في 6 محاكم ابتدائية.

وأشارت وزارة العدل، في بيانها، إلى أن المحاكم التي ستتم إقامة الدعاوى فيها إلكترونيًا، هي محاكم القاهرة الجديدة، وبورسعيد، وشمال القاهرة، وجنوب القاهرة، ومحكمتي شمال وجنوب الجيزة. 

وأضافت وزارة العدل، أن الخدمة تشمل إقامة الدعاوى مدنيا، وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطارات بمواعيدها من دون التوجه للمحكمة.
 
وأكدت وزارة العدل، أن الخدمة تتم عبر بوابة مصر الرقمية، مشيرة إلى أن عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة. 

وتابعت وزارة العدل، أن الخدمة تم إطلاقها تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتطوير منظومة التقاضي وميكنتها، واتساقًا مع سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة. 

وناشدت وزارة العدل، المحامين، استخدام الخدمة، كما ترحب بأي مقترحات من أجل تيسير عملية التقاضي. 

جدير بالذكر أنه سبق إطلاق خدمة إقامة الدعاوى المدنية عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة، وذلك في ضوء التعاون بين وزارتي الاتصالات والعدل. 

العدل تطلق خدمة إقامة الدعاوى المدنية عن بعد بـ 6 محاكم
العدل تطلق خدمة إقامة الدعاوى المدنية عن بعد بـ 6 محاكم
العدل تطلق خدمة إقامة الدعاوى المدنية عن بعد بـ 6 محاكم

ترشيحاتنا

بسبب تهديدها للمنطقة.. وزير الخارجية الإماراتي يطالب بمحاسبة إيران

قرار غريب من فرج عامر

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز

اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري

بعد تصديق الرئيس على تقليل استخدام أكياس البلاستيك| اِعرف حجم استهلاك مصر

3 أزمات تواجه لجنة التخطيط بالنادي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات

سعر ومواصفات بي واي دي byd s5 بعد طرحها في مصر .. صور

في يومه العالمي.. هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ هشاشة العظام