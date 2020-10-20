السجن المشدد 3 سنوات لتاجر سلاح فى المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار وعضوية المستشارين وائل شعبان وأحمد حنفي وسكرتارية أمجد سمير وثروت حكيم بالسجن المشدد 3 سنوات لتاجر سلاح .





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ترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل مدير امن المنيا إخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بتمكن وحدة مباحث مركز العدوة شمال المنيا برئاسة الرائد محمد صلاح بإلقاء القبض على (خ.م)57 سنة لقيامة بالإتجار السلاح والذخيرة وبتفتيش منزلة وبالحفر اسفل الغرف ذو أرضية ترابية عثر على جوال يحتوي علي 3 قطع سلاح فرد خرطوش وأدوات تصنيع السلاح، وذخيرة حية فتم تحريزها واحالته إلى النيابة.



