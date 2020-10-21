حكم الوفاء بالنذر.. وهل يجوز قبل حدوث المنذور به؟

الوفاء بالنذر ، قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم مُلزم بتنفيذ النذر بعد حصول ما نذر عليه.





متى يكون الوفاء بالنذر

وأضاف فخر، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: "نذرت أن أفعل شيئًا معينًا ووفيت بنذري قبل حدوثه، فهل يجب الوفاء به مرة ثانية إذا حدث؟" قائلًا انه لو تعجل الإنسان على تنفيذ النذر قبل حصول هذا الأمر فلا مانع من ذلك ويكون من باب الصدقات، ولكن عند حصول الشيء يكون الإنسان ملزمًا بتنفيذ النذر بعد حصوله على الشيء، لأنه يكون هو وقت الوجوب الحقيقي.





وأوضح أمين الفتوى انه لو أن الانسان نذر شيئًا إلى الله- سبحانه وتعالى- وتم تحديد مكان هذا النذر، فيجب على الإنسان أيضًا أن يوفي نذره في المكان الذي حدده، لأنك أنت الذي اشترطت على نفسك أن تؤديه في مكان معين فواجب عليك أن تؤديه في المكان الذي قد حدّته واشترطته على نفسك.

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معنى النذر النذر عبارة عن التزام قربة لم تتعين بأصل الشرع، بمعنى أن الشخص يلزم نفسه مثلا بأن يذبح "خروف" بعد زواجه أو إخراج شيء بعد تعيينه فى وظيفة، وإذا لم يف بهذا النذر يكون عليه كفارة للنذر.





النذر المكروه

كثير من الناس ربما ينذرون أشياء ولكنهم لا يستطيعون الوفاء بما نذروا به، والوفاء بالنذر هو أمر مطلوب شرعًا، وقد كره العلماء أن يقول المسلم يارب إن حققتلى كذا سأفعل كذا فلا يصح للمسلم أن يشترط على خالقه جل شأنه إنما عليه أن يتصدق ويطلب من الله الأمر الذى يريده.