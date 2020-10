شاهد.. رد فعل غريب من ترامب بعد قطع الصوت عن الميكروفون في تجمع انتخابي

حدث عطل فني، خلال تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ تسبب في قطع الصوت عن ميكروفون الرئيس مؤقتا.

وكان ترامب يتحدث إلى أنصاره في بنسلفانيا عن مدينة نيويورك، قبل قطع الصوت عن ميكروفونه للحظات، حسبما يبين مقطع فيديو.

وفور قطع الصوت عن ترامب؛ هتف أنصاره باسمه ليحيوه، فيما ذهب الرئيس الأمريكي ليرد التحية للجمهور الموجود.

وبعد عودة الصوت؛ تساءل الرئيس الأمريكي عن من يقف وراء ذلك، قائلا "هل هو جو بايدن؟.. من فعل ذلك بالميكروفون؟.. لا اعتقد أنه جو؟.. أتعرفون من؟.. إنها المحتالة هيلاري كلينتون".

ولم يتسن التأكد من تاريخ المقطع الذي تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى تداول المقطع بين المغردين على "تويتر"؛ بعد لجوء اللجنة المشرفة على المناظرات في انتخابات الرئاسة الأمريكية إلى إسكات الميكروفون، خلال المواجهة المرتقبة غدا الخميس بين ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقررت اللجنة اللجوء لهذا الحل، بعد مشادات ومشاحنات كثيرة خلال المناظرة الأولى بين الرئيس ترامب والمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن.

ومن المقرر أن يمنح كل مرشح دقيقتين للإجابة عن سؤال محاور المناظرة، ولن يتمكن أي مرشح من مقاطعة منافسه خلال الحديث. وهي خطوة انتقدها حملة الجمهوري دونالد ترامب.

The President’s mic gets muted at his own rally pic.twitter.com/XPOyIeGdDm