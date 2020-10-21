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فن

بإطلالة ساحرة.. هدى المفتي تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:41 ص
هدي المفتي
هدي المفتي
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ندى فكرى
شاركت الفنانة هدى المفتي متابعيها صورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت هدى المفتى فى الصورة بإطلالة ساحرة حيث وضعت  مكياج بألوان ترابية وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا علي كتفيها مما جعل إطلالتها مميزة.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى:
- قمر بجد
-شكلك يجنن
-بحبك اووووووي

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كانت هدى المفتى شاركت فى مسلسل فالنتينو مع النجم عادل إمام.

مسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

يذكر أن أحدث أعمال هدى المفتي في فيلم "بنات ثانوي" ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنا، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.

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