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اقتصاد

بنسبة 35%..تراجع في خسائر الحديد والصلب

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:50 م
الحديد و الصلب
الحديد و الصلب
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علياء فوزى
كشفت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الحديد والصلب المصرية (IRON) التابعة للقابضة للصناعات المعدنية احدى شركات قطاع الاعمال العام خلال العام المالي 2019-2020 عن تراجع خسائرها بنسبة35% .

واوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت خسائر بلغت 982.83 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيو 2020، مقابل خسائر بلغت 1.52 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.

 وحققت الشركة خلال العام المالي الماضي، مبيعات بلغت 1.08 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.24 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.

وسجلت الشركة خسائر بلغت 783.847 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية مارس 2020، مقابل 531.28 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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