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رياضة

إبراهيم سعيد: تأجيل مباراة الزمالك ليس في مصلحة النادي.. حركة ذكية من إدارة الرجاء

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:43 م
صدى البلد
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منار نور
علق ابراهيم سعيد لاعب نادي الزمالك السابق ، علي حالة تاجيل مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي ابطال افريقيا . 

وغرد ابراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي تويتر : " قرار تأجيل مباراه الزمالك والرجاء ليوم 30 ليس في مصلحه الزمالك لأنها ستشهد عوده مصابي نادي الرجاء وستكون المباراه صعبه اتلعبت صح  وحركه ذكيه من اداره  نادي الرجاء " . 

وكانت أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس، رفضها سفر بعثة الرجاء للقاهرة لمواجهة الزمالك بسبب وجود 8 حالات مصابة بفيروس كورونا، ملزمة الفريق بقضاء فترة عزل صحي حتى 27 أكتوبر الجاري.

ووافق مرتضى منصور على تأجيل المباراة، مشددا على أن مصر والمغرب شعب واحد، والزمالك يتمنى سلامة كافة لاعبي الرجاء وتعافيهم من كورونا.

وقال عبد الباسط عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الأهلي والوداد المغربي أجروا اتصالات بالكاف، وتأكد إقامة المباراة في موعدها، خاصة أن الفريق المغربي لن يقيم طوال الفترة الجارية في القاهرة، كما أنه لا يوجد ما يمنع إقامة المباراة".

وتابع: "الرجاء حصن نفسه بخطابات من وزارة الصحة المغربية، لأنه قرار حكومي (قهري) بمنع الفريق من السفر خارج المغرب".

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