التعليم تنفذ خطة لتعريف الطلاب بالإنجازات القومية | تفاصيل

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات التعليمية، بتكليف موجهي المواد الدراسية والأنشطة المختلفة بوضع آليات خطة تعريف الطلاب بالإنجازات القومية خلال الخمس سنوات الماضية وكذلك توعية الطلاب بالمخاطر التي تحيط بنا وكيفية التصدي له.





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يأتي ذلك بهدف تنمية روح الولاء والانتماء للوطن لدى جميع طلاب المدارس المصرية .





وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في خطابها للمديريات التعليمية، 3 محاور لتنمية روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب، وهي: "الإنجازات القومية خلال الخمس سنوات الماضية، وكيفية مجابهة الإعلام المغرض، والمخاطر الدولية التي تحيط بنا".





وطالبت الوزارة وزارة التربية والتعليم ، مديري المديريات التعليمية بمتابعة تنفيذ هذه الخطة على مستوى الإدارة التعليمية والمدرسة، وإعداد تقرير مجمع لكل إدارة وإرسالها لقطاع التعليم العام بالوزارة.









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وعلى جانب آخر .. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة لم تصدر أي قرار بإغلاق المدارس لسوء الطقس .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أن قرار وقف الدراسة من اختصاص السادة المحافظين ، حسب الحالة في كل محافظة على حدة



